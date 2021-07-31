كريم محمود عبد العزيز يكشف موعد طرح إعلان فيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز عن موعد طرح الإعلان الرسمي لفليم "موسى".

ونشر "كريم" بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"24 ساعة لبدء العد التنازلي لدخول عالم موسى وانتهاء العالم القديم، انتظرونا غدا مع الإعلان النهائي لفيلم موسى، وسيضم أول شخصيات من عالم المستضعفون".

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.