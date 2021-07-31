ماذا قال محمد ممدوح بعد تكريم أبطال "خلي بالك من زيزي" بالمركز الكاثوليكي للسينما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- محمود عبد الناصر

أعرب الفنان محمد ممدوح، عن سعادته بتكريمه ضمن أبطال مسلسل "خلي بالك من زيزي" بالمركز الكاثوليكي للسينما.

ونشر ممدوح، صورا من التكريم عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "سعيد جدا بلقاء السادة الزملاء فريق عمل (خلي بالك من زيزي) في ضيافة الأب بطرس دانيال بالمركز الكاثوليكي للسينما.. كل الشكر للأب بطرس دانيال والمركز على التنظيم الرائع".

وكرم الأب بطرس دانيال، صناع وأبطال مسلسل "خلي بالك من زيزي"، بالمركز الكاثوليكي للسينما، مساء الجمعة.

مسلسل "خلي بالك من زيزي" عُرض في رمضان الماضي، بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.