7 صور تجمع نيللي كريم بـ هشام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ترددت أنباء حول خطبة الفنانة نيللي كريم، للاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين.

وهي الأنباء التي أكدتها نيللي كريم، حسب برنامج "arabwood"، مشيرة إلى أن عقد قرانهما سيتم خلال شهر أغسطس المقبل.

وانتشرت عدة صور للثنائي خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة علاقة نيللي كريم وهشام عاشور.

ومن بين تلك الصور، صورا مع الفنان حسن أبو الروس وزوجته غادة والي، وصورا أخرى مع شقيق هشام لاعب الإسكواش رامي عاشور.

ومن ناحية أخرى شاركت نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، محمد فراج وتارا عماد وغيرهم، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب.