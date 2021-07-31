"أنا حي وأرزق".. شريف خير الله ينفي شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفى الفنان شريف خير الله، ما تم تداوله عن وفاته خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وكتب خير الله، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، مساء السبت: "صديقي اتصل بيّا بعد قراءة خبر وفاتي يطمن عليّا، يا جدعان أنا حي وأرزق، أو لا أرزق، المهم إني حي".

شريف خير الله من مواليد 23 فبراير 1963، تخرج من كلية التجارة ثم درس في المعهد العالي للفنون المسرحية بسبب حبه للفن، وشارك في العديد من الأعمال الفنية والتي كانت معظمها في التليفزيون.

يذكر أن آخر الأعمال التي شارك بها شريف خير الله، ظهر بها كضيف شرف، ومن بينها: "النهاية" 2020، "الحلال" و"كلبش" 2017.