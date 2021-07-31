قمر تتحدث عن حملها وتهدد شخصا في رسالة غامضة.. والجمهور يحذرها: "هيقتلوكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، رسالة غامضة اتهمت فيها شخصا بأنه ينشر الفساد ويعتدي على الناس، معتمدًا على مكانة والده ووالدته.

وشاركت قمر، جمهورها على "إنستجرام"، مقطع فيديو يوضح تفاصيل رسالتها التي وجهتها لشخص مجهول ولأسرته، كانت قد وضعتها قبل أيام عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على الموقع.

وجاء في الفيديو: "توجهت لوالد الشخص عميد متقاعد ووالدته عميدة متقاعدة، وقولت مش عميد وعميدة لو كنت رئيس ما حدا بالعدالة على راسه خيمة، ابنك بده يعتدي على الناس، للأسف ما حدا بيحاسبه، الفساد والجشع قتلكم، الله لا يوفقكم".

وعلّقت قمر على الفيديو معلنة اقتراب موعد إنجابها، قائلة: "بقدر اهتمام الناس وجمهوري للاطمئنان، بس بتمنى بعض الوقت لأني حامل وحفاظاً على الجنين، وبترك التوضيح لبعد ولادتي حرصاً على سلامتنا".

وجاءت تعليقات متابعيها تحذرها، وكتب أحدهم: "أنتي في عداد الموتى الله يرحمك"، وقال آخر: "راح يقتلوكي يا قمر تذكري كلامي أنتي في عداد الموتى"، وعلقت ثالثة: "الله يحميها صرت خايفة عليها من التعليقات المسمومة".

كانت قمر تعرضت لانتقادات لاذعة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع الكشف عن حملها، ووجهوا لها أسئلة حول "متى تزوجت؟ ومن يكون والد الطفل؟"، وعلقت رافضة أسئلتهم وتدخلهم في حياتها الشخصية، مؤكدة أن من حقهم فقط الاعتراض على أغانيها لكن حياتها الخاصة خط أحمر.