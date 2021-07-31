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"ياسر جلال يتحول لذئب".. "سينرجي" تطرح برومو مسلسل "الديب" (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرحت شركة "سينرجي"، مساء اليوم السبت، البرومو التشويقي لمسلسل "الديب" للنجم ياسر جلال.

ونشرت الشركة البرومو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "مسلسل الديب.. قريباً.. بطولة ياسر جلال.. إخراج أحمد نادر جلال".

ويظهر ياسر جلال في البرومو وهو جالس على كرسي، قبل أن يتحول لذئب.

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "ضل راجل" في رمضان الماضي، بطولة النجوم، نور، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، ورنا رئيس وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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