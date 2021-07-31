المتحدة الإعلامية تتعاقد مع كامل أبو علي لتقديم أعمال بطلها مصطفى شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع المنتج كامل أبو علي، لتقديم أعمال فنية من بطولة النجم مصطفى شعبان، خلال الفترة المقبلة.

التعاقد تم بحضور حسن عبد الله رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج كامل أبو علي، والنجم مصطفى شعبان.

وحقق النجم مصطفى شعبان نجاحا كبيرا في رمضان الماضي من خلال مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجوم: عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، بسمة داود، مع ظهور خاص للفنان الكبير الراحل يوسف شعبان، وغيرهم، من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

