كاترينا كايف تصوّر أكبر مشهد في حياتها في Tiger 3

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 يوليو 2021 10:48 مساءً - تقوم حاليًا الفنانة "كاترينا كايف" بتصوير مشاهد الحركة لها مع أغنية "نور" في الخلفية للفيلم الجديد Tiger 3 أو Tiger Zinda Hai، ليكون من بين أقوى المشاهد التي تظهر بها نجمة هندية على مدار العشرين عامًا الماضية.

إستعادة الأدوار

وبحسب موقع "Bollywood Hungama" سوف تستعيد "كاترينا" دور "زويا" - الشخصية الأكثر شهرة في حياتها المهنية - بجانب النجم "سلمان خان" الذي يلعب دور "أفيناش" أو "تايجر" في الجزء الثالث من الفيلم والذي من المقرر طرحه في 2022.



دور زويا

كاترينا كايف- الصورة من حساب كاترينا على إنستغرام



"كاترينا" تقدر شخصية "زويا" وتريد أن تأخذ بنفسها إلى مستوى أعلى مع الجزء الثالث.

ستظهر شخصية "زويا" بشكل جديد ابتكره صانعو الفيلم ليضم تسلسلًا ضخمًا للحركة، وسيضم الفيلم أكبر مشهد أكشن أو حركة في مسيرة "كاترينا" المهنية، حيث سيتم مشاهدتها وهي تؤدي بعض الأعمال المثيرة التي لم يسبق لها مثيل، الأمر الذي تطلب منها عملاً شاقاً بذلته تجاه لياقتها البدنية للقيام بكل الأعمال المثيرة بنفسها كجزء من استعدادها لـ Tiger 3.

مشاهد الحركة المعنية هي الأكبر على الإطلاق لبطولة نسائية في السينما الهندية. ووفقًا للمصدر، ستكون "كاترينا" جزءًا من العديد من مشاهد الحركة في Tiger 3 إلى جانب "سلمان خان" بطل الفيلم.



تصوير الفيلم وموعد طرحه

سلمان خان- الصورة من حسابه على إنستغرام



يتم تصوير Tiger 3 حاليًا في مومباي وسيتبع ذلك جدول ماراثون في الخارج اعتبارًا من النصف الثاني من شهر أغسطس. في حين تم تأكيد عرض الفيلم في عام 2022 في قاعات السينما في جميع أنحاء العالم.



سلسلة أجزاء Tiger

كاترينا كايف وسلمان خان- الصورة من حساب سلمان خان على إنستغرام



Tiger هو من أفلام بوليوود، صدر له جزآن والثالث قيد التصوير حاليًا. العمل الأصلي صدر في عام 2012، باسم Ek Tha Tiger، من إخراج "كبير خان" وإنتاج أفلام "ياش راج". تدور أحداث الفيلم حول شخصيتين خياليتين، أحدهما جاسوس هندي اسمه "أفيناش سينغ" أو تايجر، والآخر جاسوسة باكستانية اسمها "زويا هومايني" يقعان في حب بعضهما البعض.

الجزء الثاني منه كان بعنوان Tiger Zinda Hai من إخراج "علي عباس ظفر" وتم عرضه في 22 ديسمبر 2017.

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