جورج كلوني وزوجته أمل ينفيان مزاعم الحمل ويضعان حدًا لهذه الشائعة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 يوليو 2021 10:48 مساءً - تداولت جميع وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي بشكل واسع خبر حمل "أمل كلوني" من زوجها النجم "جورج كلوني"، الأمر الذي اضطر النجم البالغ من العمر 60 عامًا وزوجته المحامية الحقوقية، 43 عامًا، إلى التحدث علانية مع تزايد التكهنات يوم الجمعة.

وبحسب موقع "مترو" في بيان قصير، قال متحدث باسم للزوجين: "القصص التي تقول إن "أمل كلوني" حامل ليست صحيحة".



بداية الشائعة

جورج كلوني وزوجته أمل - الصورة من موقع مترو



وبحسب موقع "ديلي ميل" كان المطلعون قد زعموا في وقت سابق أن الزوجين السعيدين، اللذان تزوجا في عام 2014، أخبرا أصدقاءهما المقربين أنهما يوسعان أسرتهما عندما أقاما حفل عشاء صغير بالقرب من الفيلا الإيطالية الخاصة بهما في 4 يوليو. كما ذكرت الشائعة أن "أمل" تجاوزت ثلث حملها، وقد بدأت بالفعل في الظهور بمظهر المرأة الحامل.

لكن في حديثه يوم الجمعة، أغلق المتحدث باسم الزوجين أي تكهنات وأكد أن "جورج" و"أمل كلوني" لا يتوقعان طفلهما الثالث.

ويأتي هذا البيان بعد أن شوهد الثنائي وهما يستمتعان بنزهة عائلية في سيرنوبيو بإيطاليا يوم الخميس مع توأمهما "إيلا" و"ألكساندر" البالغين من العمر أربعة أعوام ، قبل الغداء ومشاهدة بعض البط.



حياة عائلية خاصة



من المعروف أن الزوجين "جورج كلوني" و"أمل" استقبلا التوأم "إيلا" و"ألكساندر" بعد أربع سنوات من زواجهما خلال حفل فخم في البندقية عام 2014. ويحرص الزوجان على الإحتفاظ بحياة عائلية خاصة.

في مارس الماضي، تحدث الأب "جورج" عن كيف تغيرت حياته عندما أصبح أباً. وتحدث لاحقًا إلى CBS This Morning حول كيفية تغيير "أمل" والأطفال لحياته.

قال جورج: "لا شك في أن وجود أمل في حياتي قد غيّر كل شيء بالنسبة لي. لقد وجدت الشخص المناسب لأكون معه."

وعن الأطفال وحياة الأبوة قال "كلوني": "عندما رُزقنا بهذين الطفلين، شعرت وكأنني أعيش حياة كاملة وأدركت كم كانت الحياة فارغة بشكل لا يُصدق."

وتابع قائلاً: "تمنح الأبوة إحساسًا بالانتماء، والشعور بالمنزل والحب غير المشروط، وكل الأشياء التي كنت أتمنى أن أحصل عليها."

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