نيللي كريم وهشام عاشور.. معلومات عن "العريس المفاجأة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم، أنها ستحتفل بزواجها خلال شهر أغسطس، من لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور.

وأوضحت نيللي كريم في تصريحات تناقلتها صحف محلية، السبت، أنها احتفلت بخطوبتها على هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

يشار إلى أن هشام عاشور شقيق لاعب الاسكواش العالمي المعتزل مؤخرا رامي عاشور، ويوصف بأنه من ضمن أمهر لاعبين الإسكواش في العالم، وكان من ضمن العشر الأوائل المصنفين على اللعبة، وبعد اعتزاله أقام في أمريكا وأنشأ أكاديمية اسكواش هناك، إلا أن بسبب ظروف جائحة كورونا عاد مرة أخرى إلى مصر، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "اليوم السابع".





وأضافت: "بعد عودة هشام عاشور إلى مصر، أنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم العديد من الأكاديميات في الاسكواش في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود، وشارك في عمل هناك، كما شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرا في رمضان الماضي، ويعد زواجه من النجمة نيللي كريم هو الزواج الأول له في حياته".

يذكر أن نيللي كريم انتهت من تصوير دورها في فيلم "200 جنيه" ويضم عدد كبير من النجوم، منهم إسعاد يونس وأحمد السعدني وهاني رمزي وعمرو عبد الجليل، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

وكانت آخر أعمالها على شاشة التليفزيون مسلسل "ضد الكسر" مع محمد فراج، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، لقاء الخميسي، تارا عماد، حمزة العيلي، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب.