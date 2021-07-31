شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يتخلى عن لحيته ويظهر بشكل جديد فى أحدث مسلسلاته "الديب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة "سينرجى" برومو مسلسل "الديب" للنجم ياسر جلال، ويقتحم من خلاله ياسر جلال منطقة الرعب إذ أظهر البرومو "جلال" وهو يجلس على كرسى ويتحول إلى ذئب، كما أنه تخلى عن لحيته التى اعتاد الظهور بها فى أعماله السابقة.

مسلسل "الديب" مقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية، من 8 حلقات من إخراج أحمد نادر جلال، ومن تأليف عمر عبد الحليم.

وعرض للفنان ياسر جلال فى دراما رمضان الماضى مسلسل "ضل راجل" من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

ودارت الأحداث حول جلال الذى يجسد دور مدرس ألعاب من منطقة شعبية، ولكنه يلجأ للعمل كسائق تاكسي بعد الظهر نظرا لظروف المعيشة الصعبة التي يواجهها، وتتعرض ابنته لحادث اعتداء ومحاولة إجهاض وتدخل المستشفى ويحاول البحث عن الجاني خاصة بعدما علم بأن ابنته حامل وأن والد الجنين هو الذى حاول إجهاضها، ويحاول طوال الحلقات الوصول إلى حق ابنته فى مواجهة أصحاب النفوذ.