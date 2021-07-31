شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامى: الناس مبسوطة من التغيير اللي حصل في أغاني فريق واما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب أحمد الشامى عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "نجمة معدية" الذى طرحها فريق واما مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا، وأصبح يرددها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365": تلقيت ردود أفعال إيجابية على الأغنية من داخل الوسط الفني وخارجه، وكثير من الناس بدأوا يصوروا فيديوهات من الأغنية وبيسمعوها على البحر وكثير من الأماكن.



احمد الشامى

وأشار: الكثير مبسوط من التغيير الذى حصل في أغانى فريق واما، حيث كان لدينا حافز نقدم شيء جديد ومختلف لجمهورنا الذى تعود مننا على تقديم كل ما هو جديد في عالم المزيكا، مضيفًا أنه يشكر كل من الشاعر والملحن عزيز الشافعى على تقديمنا بشكل جديد، بالإضافة على الموزع توما الذى يتميز بتوزيعاته المختلفة، وكذلك المنتج ياسر خليل الذى اختار الأغنية .

وحرص مؤخرًا عدد من نجوم الفن علي الإشادة بأغنية فريق واما الجديدة "نجمة معدية" والتى تم طرحها علي يوتيوب وكتب تامر حسني عبر انستجرام "الف مبروك لاصدقاء الطفولة والفصل الدراسي بالكونسير ڤاتوار..حبايب قلبي نجوم فريق واما والف مبروك نجوم ريكوردز الغالين والمنتج الكبير ياسر خليل بالتوفيق والنجاح".

فيما كتب أكرم حسني، "مبروك لك اخواتي وحبابيبي علي الاغنية الخطيرة واكيد هتكسر الدنيا ان شاء الله"، كما حرص مني زكي وزينة وهشام ماجد وأمير كرارة وهيثم شاكر وأحمد فهمي علي الإشادة بالأغنية وتفاعلوا معاها من خلال خاصية الاستوري بموقع انستجرام.

وحققت أغنية "نجمة معدية" نجاح كبير منذ طرحها وتخطت مشاهدتها اكثر من مليون ونصف علي مدار يومين، وهي من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي توما .



فريق واما



فرقة واما

وكان فريق واما طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان «الصيف ابتدى» والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيهم مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.

وقدم «واما» أكثر من كليب مع «نجوم ريكوردز» و«وهاي واي»، مثل على فكرة، شمس بحر، وتم تصويرهما في إسبانيا ومن إخراج»John perez.