شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام بفستان أصفر × أبيض للترويج لأغنيتها الجديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة أنغام، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لإحدى جلسات تصويرها للترويج لأغنيتها التي طرحتها منذ أيام بعنوان "برضه بتوحشني"، مع النجم اللبناني وائل كفوري، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وهي ترتدي فستان باللون الأصفر والأبيض مضيفه بعض من كلمات الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية :

جربت فراقك مش نافع

وماحدش نساني

أنا قلبي فى بعدك بقى عايش

بيقاسي وبيعاني

أنتي اللي بجد وحشتيني

وغيابك عنى دا على عيني

برجوعك روحي حاترجع تاني

وأنا برضه بتوحشني

لسة بتوحشني

وتملي معايا وأنت معايا ولا بعيد

ايامنا اشتاقتلها يلا نكملها

ننسى اللي جرحنا ونبدأ من أول وجديد

مين فينا بيقدر على الذكري وبيهرب من الماضي

ضيعنا كتير من أيامنا ..

وأهي ضاعت ع الفاضي ..

رجعني لحضنك رجعني ..

و دي آخر مرة تودعني ..

أوعدني محدش ينسى التاني ..

وكلام الحب اللى واحشني

من صوتك ياحياتي

حانعيد العمر ده م الاول

والحُب اللي بينا مطول

ولا عمري أنا وأنتى حانبعد تانى