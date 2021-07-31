شكرا لقرائتكم خبر عن منتج Aquaman يكشف حقيقة استجابتهم لمطالب إبعاد أمبر هيرد من الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف منتج فيلم Aquaman حقيقة الأخبار والتقارير التي أكدت طوال الفترة الماضية وجود تفكير لديهم في التخلي عن أمبر هيرد وعدم وجودها بالجزء الثانى من الفيلم لينحنوا لرغبة قطاع كبير من الجمهور ممن يحبون جونى ديب وطالبوا بضرورة انسحابها من الجزء الثانى، إثر خلافاتهما القانونية.



منتج الفيلم

المنتج بيتر سافران وخلال تقرير نشره موقع ديلى ميل نفى كل ما تم ترديده مؤكدًا أنهم لم يفكروا لحظة واحدة في التخلي عن أمبر هيرد قائلاً: "دومًا كمنتجين للعمل ومسئولين عن الفيلم ما يهم هو صالح الفيلم، وهو بالتأكيد وجود أمبر هيرد بعدما حققت نجاحًا كبيرًا خلال الجزء الأول من الفيلم مثلما ظهر في حجم الإيرادات وإشادة الجمهور بدورها، وبالتالي لم ولن نفكر مطلقًا في عدم وجودها معنا لأنها باتت جزءًا لا يتجزأ من الفيلم".



امبر هيرد

وأضاف "لم نتطرق مطلقاً للحرب التى دارت لفترة حولها والمطالبات من قبل محبى جونى ديب فى عدم ادراجها خلال الجزء الثانى من الفيلم".

من ناحية أخرى سبق وأعلنت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، بطلة فيلم "Aquaman"، أنها رُزقت بطفلة فى شهر أبريل الماضى، حيث نشرت صورة لها مع ابنتها ذات الثلاثة أشهر، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، وقالت النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عاماً، التى كانت متزوجة من نجم هوليوود جوني ديب، إن "الطفلة أونا بيج هيرد ولدت فى الثامن من أبريل".