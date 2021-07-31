شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Jungle Cruise لـ ذا روك الجديد يحصد 32 مليون دولار × 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والإثارة الجديد Jungle Cruise، للنجم العالمي دوين جونسون الشهير بـ ذا روك، إيرادات كبيرة في أول افتتاحية له بدور العرض السينمائي، حيث حصد 32 مليون دولار خلال عرضه في 4310 صالة عرض محلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لصحيفة فاريتي.

وكشف موقع imdb عن عرض فيلم دواين جونسون الجديد Jungle Cruise، في دور العرض الفرنسية يوم 28 يوليوعلي أن يطرح يوم 30 يوليو الجارى، في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الشركة المنتجة طرحت تريللر الفيلم والذي حازعلى إعجاب الآلاف من منتظرى العمل على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبرغابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.