شكرا لقرائتكم خبر عن مقولات لـ أوبرا وينفري بعد البوستات الدينية.. هكذا تحول أكونت حلا شيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الحساب الرسمي للفنانة حلا شيحة تغيرًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، خصوصًا بعد إعلان زواجها من الداعية معز مسعود، فبعد أن كان الحساب يحظى بجلسات تصوير لها من حين لآخر تحول إلى حساب للدعوات الدينية والمقولات التي تتعلق بالمشاهير.

فبعد أن كان الحساب يحتوي على مئات البوستات، أصبح يحتوي فقط على 57 بوست منذ تدشينه لها، فمن حين لآخر تحذف شيحة بعض البوستات لصورها القديمة، لاستبدالها ببوستات دينية وفيديوهات ودعوات، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات من قبل جمهورها ومتابعيها الذين يبلغ عددهم 2.4 مليون متابع.

وتواصل شيحة استخدام البوستات التي لا تتعلق بحياتها اليومية وهو ما يرغب فيه جمهورها، ونشرت منذ قليل مقولة للنجمة العالمية أوبرا وينفري، التي جاءت كالاتي: "نكون شاكرين على كل ما لدينا، وسنحصل في النهاية على المزيد، إذا ركزت على ما ليس لديك لم يكون لديك ما يكفي ابداً".

وكانت الفنانة حلا شيحة، نشرت بوست عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، للتعليق حول الأزمة الأخيرة التى أثيرت حولها، وكتبت شيحة فى بوست لها عبر حسابها: "حابة أشكر كل الناس الجميلة علي رسايلهم الجميلة المشجعة، وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرتفتوى دار الإفتاء النهاردة، اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل والفن عمومًا زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامهحرام.. وأنا لا أحب أن أكون جزءًا من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاءالواضح فهنيئًا لي بشطبها لعضويتي".

وأضافت شيحة: "حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. أنا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي.. الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع أصلا متعلق بيه.. وعتابي ليه لحسن ظني بيه.. والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ"، وتابعت: "وبالنسبة للكلام غيراللائق عن الأجر.. كل اللي في المجال شاهدين أني كنت اعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية وكنت بقبل أجور أقل مما يتناسب معيتعاونا مع صناع العمل.. وأصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما أتأخر نزوله جدا وبدأت أتغير وأصلّح.. لأن بصراحةالكلام عن (أجر كبير) ضحكني".

واختتمت كلامها قائلة: "أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحبلكن الجديد اني مش هاعمل كده على حساب اللي أنا مؤمنه بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخرًا.. أنا لا أهاجم أحدا ولا أحارب أحد ولا أناافضل من أحد ولا أنصح أحد قبل ما أنصح نفسي أولاً وكلنا نخطئ مفيش حد معصوم من الخطأ، وبتمني الخير دايمًا لكل الناس بما فيهمكل زمايلي وصناع العمل".