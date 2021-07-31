تصريح مثير للجدل ل ” حمو بيكا ” : ” مفيش حد في مصر مبيشربش ويسكي “

كتب امير فتحي في السبت 31 يوليو 2021 08:57 مساءً - حل مطرب المهرجانات ” حمو بيكا ” ضيفا فير إحدى حلقات برنامج ” الوسط الفني ” المذاع على قناة الحدث اليوم .

وخلال اللقاء كشف حمو بيكا عن شربه للخمر بين الفترة والأخرى وبالمناسبات في وقت سابق إلا أنه توقف عن ذلك بعد إصابته بمرض مناعي يهاجم أعضاء جسمه ومعاناته من تعب في معدته .

ونفى حمو بيكا ما تردد حول تعاطيه للمخدرات وعلق على ذلك قائلا : ” مخدرات لأ بس الويسكي مفيش حد في مصر مبيشربوش بس مش دايما وأنا بقالي فترة كبيرة مانعها بسبب معدتي .. أنا دلوقتي مقدرش أشرب أي حاجة معدتي بايظة خالص ” .

وتابع : ” بقالي 3 شهور موقفه ومبطلها وحتى لما كنت بشرب مش دايما على طول ممكن في 20 يوم مرة .. لو فيه مناسبة ماشي ” .

ووجه مطرب المهرجانات حمو بيكا نصيحة بعدم شرب الخمر لما يسببه من أضرار ومشاكل كبيرة بالمعدة .