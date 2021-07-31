وزارة الإعلام الكويتية تنعي انتصار الشراح: شكلت علامة فارقة في الكوميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نعت وزارة الإعلام الكويتية إحدى رائدات الفن الكويتي في المسرح والدراما والبرامج التلفريونية الفنانة القديرة انتصار الشراح التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم في العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز 59 عاما بعد رحلة عطاء حافلة في مجال الفن استمر على مدى 4 عقود من الزمن.

ونقلت الناطقة الرسمية للوزارة أنوار مراد في بيان صحفي اليوم تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لأسرة الفقيدة والأسرة الفنية الكويتية والخليجية والعربية مضيفة أن الفن الكويتي فقد برحيلها فنانة قدمت فناً راقياً لمجتمعها.

وقالت مراد إن الراحلة ومنذ بدايتها في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي قدمت العديد من المسرحيات الخالدة بداية من مسرحية «باي باي لندن» مع الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا لتستكمل مسيرتها المميزة بتفديم مسرحيات مميزة منها «البمبرة» و«أرض وقرض» و«انتخبوا أم علي» و«الكرة مدورة» و«لولاكي» وغيرها من الأعمال.

وذكرت أنها رحمها الله وضعت بصمة واضحة في الدراما التلفزيونية إذ قدمت أعمال مميزة ظلت عالقة بأذهان الناس مثل مسلسلات «خرج ولم يعد» و«خذ وخل» و«قاصد خير» إضافة إلى العشرات من الأعمال التلفزيونية والإذاعية.

وأشارت إلى أن الشراح رحمها الله شكلت علامة فارقة في البرامج التلفزيونية المنوعة والكوميدية التي كانت تعرض مواسم شهر رمضان المبارك رفقة نجوم الكوميديا الكويتية والتي لاقت متابعة واسعة من المشاهدين مثل برامج «فضائيات» و«سينمائيات» و«مسرحيات» وغيرها من البرامج الناجحة.

وأشارت مراد إلى أن الفنانة الشراح رحمها الله كانت تتمتع بأخلاق عالية وسمعة طيبة طيلة مسيرتها الفنية الحافلة ما كان له أطيب الأثر في نفوس من زاملوها وعاصروها في العمل الفني، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم رضوانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.