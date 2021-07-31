ياسمين صبري تكشف حقيقة حسابها على الفيس بوك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جددت الفنانة ياسمين صبري تحذيرها من التعامل مكع الحساب الموثق الذي يحمل اسمها على موقع الفيس بوك، مؤكدة أنه لا يخصها، وليست مسؤولة عما يقدمه من منشورات، وأشارت إلى سعيها لإغلاقه في أسرع وقت، علما أن ياسمين تحاول إغلاق هذا الحساب منذ العام الماضي بعدما روّج للكثير من الشائعات التي تمس حياتها الخاصة، ولكن لم تنجح محاولاتها حتى اللحظة.

ياسمين صبري غردت عبر حسابها الموثق بموقع تويتر قائلة: لا يوجد لدي أي حسابات على الفيس بوك، وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها، وقامت بوضع سكرين شوت من التغريدة عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع إنستقرام.

يذكر أن الحساب المفبرك سبق وروج لشائعة حمل ياسمين صبري العام الماضي، وصنع العديد من الأزمات في شهر يونيو الماضي، بعدما استغل العلامة الزرقاء لمنح المصداقية لمعركة حامية مع عارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز Georgina rodriguez، حول من فيهن تقلد الأخرى.

المعركة بدأت مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “سكرين شوت” يتضمن منشورا لحساب يحمل اسم عارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز Georgina rodriguez، تتهم فيه ياسمين صبري بتقليدها، وزاد من انتشار الصورة أن حسابا موثقا بالعلامة الزرقاء يحمل اسم ياسمين صبري، بادر بالتعليق على الاتهام، مؤكدا أن ياسمين لا تتنافس مع أحد.

الحساب المنسوب لعارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، موجود بالفعل على موقع الفيس بوك، ولكنه مجرد صفحة غير رسمية، نشرت صورة لجورجينا مع رسالة موجهة إلى صفحة ياسمين صبري على الفيس بوك تقول: كوني نفسك وليس أنا.

وجاء التعليق من الصفحة على لسان ياسمين صبري بقولها: أنا لا أتنافس مع أي شخص”، في إشارة منها لأنها لا تقلدها، وتجاهل أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي التحذيرات المتكررة من ياسمين بأن الصفحة الموثقة التي تحمل اسمها على الفيس بوك، لا تخصها، ولا تعرف كيف تم توثيقها، وحاولت أكثر من مرة إغلاقها خاصة وأنها تسببت في نشر العديد من الشائعات المتعلقة بحياتها الخاصة ومن بينها شائعة الحمل.