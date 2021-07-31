شذى حسون تُشوِّق الجمهور لكليبها جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة العراقية شذى حسون جمهورها بطرح البرومو التشويقي الأول لأحدث أغنياتها الجديدة، المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

ونشرت شذى، عبر صفحتها الرسمية في “انستغرام” مقطعاً قصيراً من كليب أغنيتها الجديدة، التي تحفَّظت على ذكر اسمها، وظهرت خلاله ببدلة من اللون الوردي، وشعر منسدلاً على كتفيها، وتضع في أذنيها سماعةً كبيرةً، وسط مجموعة من الشباب الذين يرقصون على الموسيقى.

ويبدو من البرومو التشويقي للأغنية أنَّها مبهجة وتدعو للتفاؤل، حيث تضمَّنت موسيقى سريعة مرِحة يُحبها الشباب، ويقومون بالرقص عليها.

وتركت شذى حسون تعليقاً على الفيديو الذي نشرته قائلةً: “قريباً baby”، وسط تفاعل عدد كبير من المتابعين، الذين هنَّأوها على كليب أغنيتها الجديدة، وعبَّروا عن اشتياقهم لسماع الأغنية ومشاهدة الكليب.