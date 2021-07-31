مستعيناً بصورة من الصغر.. وائل عبد العزيز يُوجِّه رسالة دعم لشقيقته ياسمين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الفنان المصري وائل عبد العزيز رسالةً لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي ترقد بإحدى مستشفيات القاهرة الكبرى، بعد تعرُّضها لوعكة صحية.

ونشر “عبد العزيز”، عبر حسابه في “فيسبوك”، صورةً نادرة له مع شقيقته من الصغر، وعلَّق: “هانت يا روحي”، في إشارة منه لقرب خروجها من المستشفى بعد تلقيها العلاج.

وكان وائل قد كشف آخر التطورات الصحية لشقيقته بعد الأزمة التي تعرضت لها مؤخراً، مطمئناً جمهورها عليها.

وقال عبر حسابه في “فيسبوك”: “ياسمين كويسة وبتاكل وبتشرب وبتتكلم وبتتعافى، الحمد لله كلها أيام اطمنوا”.

وتفاعل الجمهورن مع منشور عبدالعزيز، وطالبوه بطمأنتهم عليها بشكل مستمر، ودعوا لها بالشفاء العاجل والعودة للشاشة وتقديم أعمالها المميزة.

وشهدت الأيام الماضية حالةً من القلق داخل الوسط الفني، بعد إعلان الفنان أحمد العوضي دخول زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز المستشفى لإجراء عملية جراحية، وعدم استقرار حالتها، من دون كشف التفاصيل.

وتبيَّن بعدها خضوع النجمة لعملية جراحية حرجة، تسببت في دخولها غرفة العناية المركزة على مدار الأيام الماضية.

ودخلت عبدالعزيز المستشفى يوم السبت 11 يوليو الجاري، من أجل إجراء عملية “تكيس المبايض”، لاسيما أنَّها كانت تُعاني جرَّاء وجود أكياس دهنية على المبيضين، إضافةً إلى إجرائها كذلك عملية “شد بطن”، وبعد ذلك حدثت بعض المشاكل مثل زيادة عدد ضربات النبض، ونقص الأكسجين في الدم.

ونقل الأطباء المعالجون ياسمين إلى غرفة العناية المركزة، ووضعها تحت الملاحظة الدقيقة مع استخدام مضادات حيوية ومحاليل حتى استقرت نسبة الأكسجين في الدم مرةً أخرى، إلا أنّه حدث نقص في نسبة الهيموغلوبين في الدم، حيث وصلت نسبته إلى 7.6، وهذه نسبة قليلة جداً، مقارنةً بالنسبة الطبيعية للسيدات، والتي يجب ألا تقل عن 12، ما جعلها مستمرة في “العناية المركزة” حتى الآن لتتلقى العلاج اللازم.