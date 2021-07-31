شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تتعاقد مع المنتج كامل أبو على لتقديم أعمال فنية بطلها مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقدها مع المنتج كامل أبو على، لتقديم أعمال فنية من بطولة النجم مصطفى شعبان.

وفى مايو الماضى، عقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤتمرًا صحفيًا تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، أعلنت خلاله عن توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين لتشمل أكبر عدد من الأعمال الدرامية على مدار العام، فضلاً عن توزيع الإنتاج الدرامي بشكل عادل على موسم ممتد خارج شهر رمضان، فضلاً عن العمل علي إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات وإنتاج أعمال 15 حلقة.