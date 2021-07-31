شكرا لقرائتكم خبر عن متطلبات دور ولا رغبة فى شكل جديد.. إنقاص الوزن أجدد تقاليع الفنانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص في الوطن العربى من الوزن الزائد، وارتفاع نسبة السمنة لدى الشباب قبل الكبار، فيحاول الكثير التخلص من هذا الوزن الزائد بأى شكل ويمتلكه جنون النحافة ومحاولة للوصول للقوم المثالى، أو كما يتم تسميته بـ"العود الفرنساوى"، وهو نفس الأمر الذى خضع له الكثير من الفنانين من أجل خسارة الوزن والعودة إلى الرشاقة.

الفنانة هنادي مهنا، أثارت الجدل وخطفت أنظار متابعيها، بعد ظهورها في جلسة تصوير أثناء تواجدها في دولة لبنان لقضاء إجازة الصيف، حيث ظهرت بشكل مختلف تمامًا بعد أن خسرت الكثير من وزنها وأصبحت نحيفة بدرجة كبيرة لتحتل صدارة تريند محرك البحث جوجل وتريند مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب الشكل المفاجئ التي طلت به على متابعيها.

الفنانة هنادي مهنا لم تكن هي الأولى في الخضوع للرجيم القاسى والوصول إلى قوام بدنى مثالى، ولكن سبقها الكثير من الفنانين ولم يقتصر الرجيم على الفنانات فقط بل أن الكثير من الفنانين الرجال خضعوا لعملية رجيم قاسية تسببت في تغير شكلهم تمامًا حتى أن الجمهور لم يعرف بعضهم بسهولة، وذلك رغبة منهم فى الظهور بلوك جديد ومختلف، ونرصد خلال هذا التقرير أبرز الفنانين الذين خضعوا لعمليات تجميل غيرت شكلهم تمامًا وأصبحوا يتمتعون بقوام مثالى.



هنادى مهنا قبل وبعد الرجيم



محمد الفخرانى



نورا السباعى قبل وبعد الرجيم



إنجى وجدان قبل وبعد الرجيم



ديانا كرزون قبل وبعد الرجيم



احمد زاهر قبل وبعد الرجيم