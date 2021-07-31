شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات مرتفعة لفيلم The Suicide Squad قبل أيام من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى فيلم الأكشن والإثارة The Suicide Squad الجديد، على تقييمات مرتفعة من قبل النقاد السينمائيين قبل عرضه في 6 أغسطس المقبل، عبر موقعrotten tomatoes للتقييمات حيث حصل على نسبة 97%.

ورصدت عدسات المصورين مؤخرًا النجم جون سينا، أثناء تصويره فيلم The Suicide Squad، وهو ملطخ بالدماء المزيفة بسبب التصوير، وهو العمل الذي من المقرر إطلاقه للمخرج Gunn وهو من بطولة مارجوت روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان.

واستوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.

وأعلن المخرج جيمس جان، فى وقت سابق عن انضمام النجم العالمي سيلفستر ستالونى، إلى طاقم عمل فيلم The Suicide Squad، بالرغم من انتهاء التصوير في فبراير الماضي، بحسب ما أكد مخرج العمل مسبقاً في تصريحات نقلتها صحيفة فارايتى.

وكشف جيمس جان، عن تلك المفاجأة في منشورجديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليعلن عن انضمام أسطورة الملاكمة وهوليوود إلى طاقم فيلمه الجديد، حيث نشرصورة تجمعهما، وكتب: "أحب دائماً العمل مع صديقي سيلفستر ستالونى، وعملنا اليوم على فيلم The Suicide Squad.

ومن المقرر إطلاق فيلم The Suicide Squad للمخرجGunn في 8 أغسطس 2021 وهو من بطولة مارجوت روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان الذي استوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.