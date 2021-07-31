فيلم جديد يجمع توم هانكس مع مخرج "جزيرة الكلاب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل الأمريكي توم هانكس تعاونه مع المخرج ويس أندرسون، مخرج فيلم Isle of Dogs (جزيرة الكلاب) في فيلم جديد.

ووفقًا لموقع "ديجيتال سباي" الأمريكي، يشارك الممثل الكبير بدور صغير في الفيلم الجديد، بالتعاون مع النجوم: بيل موراي وتيلد سوينتون وأدريان برودي.

وأضاف الموقع أن التفاصيل التي نُشرت عن الفيلم محدودة، بالإضافة إلى النجوم، "ولا نعرف سوى أنه سيبدأ التصوير في إسبانيا قريبًا، لكننا لا نعرف أي تفاصيل عن الحبكة".





وصدر آخر أعمال "أندرسون" The French Dispatch (الوفد الفرنسي) هذا العام في مهرجان كان السينمائي، بعد أن تأجل عرضه عاما كاملا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

وفيلم "الوفد الفرنسي"، بطولة تيلدا سوينتون أيضًا والنجم أدريان برودي وبيل موراي، ويتناول 3 قصص مختلفة عن المكتب الأجنبي الفرنسي لإحدى الصحف الخيالية في كانساس الأمريكية، ولاقي الفيلم إشادة نقدية كبيرة عند افتتاحه في المهرجان، إذ حظى بـ 7 دقائق تصفيق.



