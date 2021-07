الشيطان يضع أفلام الرعب "الشعوذة" بأعلى الإيرادات عالميًا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة الإنتاج السينمائي وارنر بروس الأمريكية، أن إيرادات سلسلة الرعب Conjuring (الشعوذة) حققت إيرادات تجاوزت ملياري دولار.

ووفقًا لموقع "سكرين ديلي" الأمريكي، حقق فيلم The Conjuring: The Devil Made Me Do it (الشعوذة: الشيطان جعلني أفعلها) إيرادات بلغت 196 مليون دولار من عرضه عالميًا.

وذكرت الشركة أن سلسلة الرعب حققت إنجازًا جديدًا؛ لتصبح أعلى سلسلة رعب تحقيقا للإيرادات في التاريخ، وما زال من المنتظر طرح الجزء الجديد في الهند وتايلاند واليابان.





وذكر الموقع أن أجزاء سلسلة الرعب السبع احتلت مركزًا في أعلى 25 فيلم رعب أجنبيا من حيث الإيرادات.

فيلم "الشعوذة: الشيطان جعلني أفعلها" بطولة فيرا فارميجا وباتريك ويلسون، ويتناول جريمة قتل هزت تاريخ أمريكا اتهم فيها المجرم الشيطان بأنه من فعلها، حيث يحقق الزوجان "وارين" في الجريمة وعلاقتها بالمس الشيطاني.