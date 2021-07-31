شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم جورج وأمل كلونى ينفى شائعات انتظارهما مولودا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم جورج وأمل كلونى، أنهما لا يتوقعان طفلا ثالثا خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما زعمت أنباء أن الزوجين، اللذين تزوجا في عام 2014، أخبرا أصدقاءهما المقربين أنهما ينتظران طفل ثالث، عندما أقاما حفل عشاء صغير فى إيطاليا، يوم 4 يوليو الماضى.

لكن فى تصريحاته، التى نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، رد متحدث باسم جورج وأمل كلونى، على جميع التكهنات، وقال: "القصص التي تقول أن أمل كلونى حامل ليست صحيحة".

ويأتى هذا البيان بعد أن شوهد الثنائي يستمتعان بنزهة عائلية في رنوبيو بإيطاليا، الخميس، وهما يتناولان الغداء رفقه ابنيهما التوأم إيلا وألكساندر، البالغان أربعة أعوام.

يأتى هذا فيما احتفل جورج كلونى، البالغ من العمر 60 عاما، وأمل علم الدين، البالغة من العمر 43 عاما، بزفافهما في مدينة البندقية بإيطاليا، عام 2014، وأنجبا التوأم إيلا وألكساندر.

وكان جورج كلونى، كشف في شهر ديسمبر الماضى عن دخوله المستشفى بسبب أحدث أدواره الفنية، وأشار كلونى الحائز على جائزة "أوسكار"، إلى أنه اضطر إلى قضاء عدة أيام في الرعاية الطبية، بعد أن فقد نحو 11 كيلوجرام من وزنه بسبب متطلبات دوره في فيلمه الجديد "the midnight sky".

ويجسد جورج كلوني في أحداث الفيلم الذي يتولى إخراجه أيضا دور رائد الفضاء، أوغسطين لوفتهاوس، الذي يعاني من مرض السرطان، وبدأ عرض فيلم "the midnight sky" لجورج كلوني على شبكة "نيتفلكس" الرقمية في 23 ديسمبر الماضى.