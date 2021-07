شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. إيد شيران يطرح ألبومه الرابع فى الخريف بعنوان Surprise and Comfort والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن موعد طرح ألبوم النجم العالمي إيد شيران، بعد طول انتظار، ليضرب موعدًا في الخريف المقبل لطرح ألبومه الرابع الذي يأتي بعنوان Surprise and Comfort.

ووفقًا لتصريحات نقلتها صحيفة فاريتي، فإن مديرة أعمال النجم العامي إيد شيران، أكدت أن الألبوم المستقبلي قيد التنفيذ، بعد إصداره أغنية فريدة مؤخرًا بعنوان Bad Habits، والتي احتلت المركز الأول داخل المملكة المتحدة البريطانية للأسبوع الخامس على التوالي.

ويأتي هذا الألبوم بعد فترة هدوء طويلة لشيران والتى كان أخر اصدار له فى فيلم "Divide" لعام 2017، ومن ثم أصدر ألبوماً مختلطًا من نوع "No. 6 Collaborations Project "في عام 2019 وأصبح والدًا لابنة تبلغ من العمر عامًا تقريبًا.

وظهر المغنى الإنجليزى كـ مصاص دماء، فى أخرأغانيه Bad Habits، وتمكن الفيديو كليب الجديد من حصد إعجاب الكثير من متابعى المغنى حول العالم، كونجحت فى تحقيق مشاهدات مرتفعة، وذلك منذ طرحها يوم 25 يونيو الماضى، على الحساب الرسمى لـ المغنى الأنجليزى على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وهذه كلمات الأغنية :

Every time you come around you know I can’t say no

Every time the sun goes down I let you take control

I can feel the paradise before my world implodes

and tonight had something wonderful

My bad habits lead to late nights ending alone

Conversations with a stranger I barely know

Swearing this will be the last, but it probably won’t

I’ve got nothing left to lose, or use, or do

My bad habits lead to wide eyes stare into space

And I know I lose control of the things that I say

I was looking for a way out, now I can’t escape

Nothing happens after two

It’s true it’s true

My bad habits lead to you