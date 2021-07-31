شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تشعل الساحل بحفل غنائى جديد للمرة الثانية فى الصيف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة روبى، حفلاً غنائيًا هو الثانى فى الساحل الشمالى خلال موسم الصيف الحالى، وسط تفاعل جماهيرى كبير على أغانيها التى أدتها خلال الحفل الذى أقيم مساء أمس الجمعة.



روبى

وظهرت روبى خلال الحفل، الذى أقيم هذه المرة بدون شروط للدخول، وقدمت عددًا من أغانيها القديمة والجديدة منها "أنت عارف ليه، طب ليه بيدارى كده، يالرموش، حتة تانية، قلبى بلاستيك، وغيرها من الأغانى الأخرى.

ويعد حفل روبى، هو الثانى فى الساحل خلال الموسم الصيفى الحالى، بعد حفلها الأولى المثير للجدل الذى أقيم يوم 16 يوليو الجارى، الذى تتضمن شروطا غريبة حينها، منها تحديد الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما وللثنائيات فقط (كابلز)، كما لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية كما تم السماح بارتداء التربون ، مع الالتزام بارتداء الملابس البيضاء والابتعاد عن أعمال الشغب والعنف.



روبى فى حفل الساحل الشمالى

وتعيش الفنانة روبى حالة كبيرة من النشاط الفنى على كافة المستويات فى الفترة الحالية، سواء على فى الغناء أو التمثيل وكذلك إحياء الحفلات، حيث تعمل بشكل متوازى على التواجد بقوة على الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد النجاحات التى حققتها مؤخرا بأغانيها وحفلاتها وأدوارها فى السينما والدراما.



روبى فى حفل الساحل

وتبلغ ذروة النشاط الفنى الذى تعيشه روبى، خلال شهر أغسطس المقبل، وتحديداً فى الأسبوع الأول من الشهر الذى يشهد بدء عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "شقة 6" على احدى المنصات الرقمية يوم 1 أغسطس، وفى اليوم التالى 2 أغسطس تطرح أغنية جديدة على موقع يوتيوب بعنوان "أمك وأبوك" حيث كشفت عن برومو الأغنية عبر حسابها على موقع "انستجرام".



جماهير غفيرة فى حفل روبى

ويستمر نشاط روبى فى الأسبوع الأول من أغسطس باحيائها حفل غنائى جديد فى مدينة العلمين الجديدة، تترواح أسعار تذاكره بين 500 جنيه لفئة البلاتينيوم و2000 جنيه لفئة VIP، ويعد هذا الحفل الثانى الذى تحييه روبى خلال الصيف الجارى بعدما أحيت حفلاً يوم 16 يوليو الجارى بالساحل الشمالى.