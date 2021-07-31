شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير ودينا يحييان حفلاً في الساحل الشمالي.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب سعد الصغير، حفلاً غنائيًا، مساء اليوم السبت، في الساحل الشمالى بمشاركة الفنانة الاستعراضية دينا، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف أماكن السهر احتفالاً بموسم الصيف.

وطرح المطرب سعد الصغير أحدث كليباته الغنائية ممثلة في "يا بت يلا" على موقع يوتيوب، وذلك بعدما انتهى في الشهر الماضى من تصويرها بجاب أغنيتين بطريقة الفيديو كليب أيضاً، وهى "أنا العريس"، و"الليل".

وهذه الأغانى التي تأتى ضمن 6 أغانٍ من ألبومه الجديد، الذى تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين فى مقدمتهم عصام كاريكا ومحمد عبد المنعم وعصام إسماعيل وزيزو فاروق وساسو وهانى فاروق وشيتوس.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة دينا، حكاية "شنطة سفر" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وشارك في البطولة بجانب دينا كل من، الفنان أحمد صيام، والفنان رمزي العدل، والفنانة الشابة منة عرفة، المسلسل من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى.