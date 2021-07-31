بصورة تجمعهما.. شيماء سيف تنعى انتصار الشراح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة شيماء سيف، الفنانة انتصار الشراح، التي رحلت اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشرت شيماء صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت "البقاء والدوام لله في وفاة الفنانة الجميلة انتصار الشراح".

وأضافت شيماء: "كانت جميلة وحنونة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم كل ذويها ومحبيها الصبر والسلوان".

وأعلنت قبل قليل المذيعة الكويتية مي العيدان، خبر وفاة الفنانة انتصار الشراح، بعد صراع مع المرض، في أحد مستشفيات لندن.

وكتبت مي عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح، إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض بالعاصمة البريطانية بمستشفى وليستون، عزاؤنا إلى عائلتها ولكل محبينها، رحلت بنت شارد بن جمعة من نفس الأرض التي رحل منها شارد.. باي باي لندن.. باي باي انتصار".

كانت المذيعة الكويتية مي العيدان، أعلنت في أخر مارس 2021 نقل الفنانة الكويتية الكبيرة انتصار الشراح إلى العناية المركزة، عقب إصابتها بأزمة صحية نتيجة نقص بالأكسجين وبكتيريا الدم.

ونشرت مي، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دعواتكم للفنانة الكبيرة إنتصار الشراح، حيث ترقد بالعناية المركزة بمستشفى الأميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين وبكتيريا بالدم".

وأضافت: "دعواتكم يا جماعة الخير، فلا يرد القضاء سوى الدعاء.. اللهم أشفها وعافها وأجرها وأرجعها لأهلها وأولادها ومحبيها بكامل عافيتها".

وكانت الفنانة انتصار الشراح، قد تعرضت لأزمة صحية في نوفمبر 2020 ودخلت على إثرها العناية المركزة بمستشفى الأميري، بعد تدهور حالتها الصحية وخضوعها لجراحة في الأمعاء.