رانيا يوسف تستعرض أناقتها في فيديو جديد من برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "رانيا" في الفيديو وهي تستعرض أناقتها من رحلتها إلى برشلونة الأسبانية.

ومن ناحية أخرى شاركت رانيا يوسف في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، الذي عُرض رمضان الماضي 2021

كما تنتظر رانيا يوسف عرض الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي" من توقيع المخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، ومن المقرر عرضه الأحد 1 أغسطس على "شاهد VIP".