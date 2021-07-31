داوود حسين ناعيا انتصار الشراح: لا أجد كلمات توفي حقك.. الفاتحة على روحها الطاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان داوود حسين زميلته الفنانة الكويتية انتصار الشراح، التي رحلت عن عالمنا ظهر اليوم السبت 31 يوليو بعد صراع من المرض.

ونشر داوود صورتها عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، معلقا: "إلى جنات الخلد أختي العزيزة.. لا اجد كلمات توفي حقك خلال سنوات علاقة الاخوة والزمالة والابتسامة التي جمعتنا.. اعذريني لا اجيد التعبير في أوقات الصدمات".

وتابع "لا أصدق أنني أنعيك وأطلب لك الرحمة والمغفرة من العلي القدير وأن تكوني في جناته مع الصديقين والأبرار والشهداء.. أم سالم أختي الغالية.. يرحمك الباري ويثبتك عند السؤال.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة على روحها الطاهرة".

جدير بالذكر أن انتصار الشراح توفيت في أحد مستشفيات لندن، بعد معاناة مع المرض بدأت نهاية مارس الماضي، وخرجت قبل ساعات شائعة تفيد بوفاتها، نفتها المذيعة الكويتية مي العيدان.