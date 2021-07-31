شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس وحميد الشاعرى يحييان "حفل تسعيناتى" فى الساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجمان حميد الشاعري وهشام عباس أقوى سهرة غنائية بالساحل الشمالي، في محيط العلمين الجديدة ضمت أشهر ما تألقا به من اغنيات خلال فترة التسعينيات تحت عنوان "تسعيناتي"، وكان الحفل كامل العدد.

افتتح الليلة حميد الشاعري بأغنية "جلجلي" وسط عاصفة من هتافات وصيحات بعدها وجه تحية للجمهور ثم واصل فقرته بالعديد من أغانيه المميزة منها "من عيونك"، "يا أم الفستان"، "روح السمارة" و"علي مين" و"ويا أم العيون السودة".. وغيرها ممن تفاعل معها الحضور.

























كما حرص الشاعري في ختام فقرته علي تقديم الفنان هشام عباس للجمهور وشاركه تقديم أغنية "عيني" وسط المزيد من آجواء الإثارة .













بينما اختتم هشام عباس الحفل حتي طلوع شمس صباح اليوم التالي بأغاني "يتربي في عزو" ، "كده رضا" ، "ساعة لقلبك يا جميل" .. وغيرها.

تميز الحفل بآجواء مميزة من حيث التنظيم للمنتج وليد منصور بالإضافة إلي الحضور من الصفوة والمشاهير.