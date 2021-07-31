شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تثير الجدل بعد إعلان ارتباطها واقتراب زفافها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت خلال الساعات الماضية بعض الأخبار حول ارتباط النجمة نيللي كريم واستعدادها للزواج للمرة الثالثة، وهو ما أثار الجدل وتساؤلات الجمهور، وجعلها تتصدر مؤشرات البحث، كما أكدت النجمة نيللي كريم ما تردد معلنة عن دخولها في قصة حب جديدة وستعلن عن تفاصيل زواجها قريبًا، ولم تكشف عن أي تفاصيل حول هوية الشخص الذي ترتبط به.

وكانت النجمة نيللي كريم قد أعلنت منذ عدة أشهر عن فسخ خطبتها من زوجها عمر إسلام، وقد سبق هذه الخطبة زيجتان للنجمة نيللي كريم، كانت الأولى وهي بعمر 16 عامًا، حيث تزوجت بدون علم والدتها التي كانت تتولى مسئوليتها حينها، لتضعها أمام الأمر الواقع، وأنجبت كريم ويوسف، ثم انفصلت، والثانية كانت زواجها من خبير التغذية، هاني أبو النجا، وهي الزيجة التي استمرت إلى ما يقرب من 11 عامًا أنجبا خلالهما طفلتين وهما سيليا وكندة، إلى أن أعلنا انفصالهما في 2015.

نيللي كريم تنضم لفريق عمل فيلم "صقر وكناريا" ومن الناحية الفنية، انضمت النجمة نيللي كريم لفريق عمل فيلم "صقر وكناريا" أمام النجمين أحمد عز وماجد الكدوانى ومن إخراج أحمد علاء الديب، وهو عمل يصنف بـ"أكشن كوميدى" من تأليف أيمن وتار بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التى كتبها فى الفترة الأخيرة كان آخرها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

"ضد الكسر" آخر أعمال نيللي كريم

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "ضد الكسر" والذى عرض خلال الموسم الرمضانى بطولة ، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.