شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى ترد على سكارليت جوهانسون: دفعنا لها أجرا إضافيا مقابل عرض فيلمها رقميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت شركة ديزنى بشكل حاد غير معتاد على الدعوى القضائية التي رفعتها النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، ضدها، التى تتهم فيها الشركة بخرق العقد الموقع معها بعد طرح أحدث أفلامها "Black Widow" عبر منصتها الرقمية "ديزني بلس" بالتزامن مع طرحه في دور العرض السينمائى.

فحسب ما نشره موقع deadline، اتهمت "ديزنى"، سكارليت جوهانسون، في بيانها، بأن الدعوى القضائية التي أقامتها ضدها تمثل تجاهلا قاسيا من ناحيتها للتأثيرات العالمية المروعة والممتدة لوباء "كوفيد-19".



Black Widow

وقال بيان الشركة: "ليس هناك أى ميزة على الإطلاق لهذه الدعوى القضائية المحزنة والمثيرة للقلق بشكل خاص بشأن تجاهلها القاسي للآثار العالمية المروعة والممتدة لفيروس كورونا المستجد"، وشددت شركة "ديزنى" فى ردها، على أنها امتثلت لشروط صفقة سكارليت جوهانسون من أجل تجسيدها دور البطولة في فيلم "Black Widow".

وكشفت الشركة أن طرح الفيلم على منصة "ديزني بلس" عزز بشكل كبير من قدرة جوهانسون على كسب تعويض إضافى، إلى جانب تقاضيها مبلغ 20 مليون دولار كأجر حصلت عليه عن الفيلم.

ولم توفر شركة "ديزني" في بيانها أي معلومات حول ما إذا كان قد تم إعادة التفاوض بشأن اتفاقية سكارليت جوهانسون أم لا، والتي منحتها الحصول على جانب من إيرادات عرض فيلمها على منصة "ديزني بلس" الرقمية.

ويتم توفير هذه الأفلام مقابل رسوم بقيمة 30 دولار أمريكى لمشتركى منصة "ديزني بلس"، وذلك كتعويض عن الضرر الذي أحدثه (كوفيد-19) على مشهد التوزيع في السينمات.

من ناحيته، قال محامى سكارليت جوهانسون، جون بيرلنسكي، لمجلة "فارايتي"، إنه ليس سرًا أن شركة "ديزني" تطرح أفلاما مثل "الأرملة السوداء" مباشرة على منصة "ديزني بلس" الرقمية بغرض زيادة عدد المشتركين وبالتالى زيادة سعر سهمها، وأنها تختبئ وراء جائحة فيروس "كورونا" المستجد، كعذر للقيام بهذا.

ويتوقع بيرلينسكى، أن دعوى سكارليت جوهانسون القضائية قد تؤثر على الطريقة التي يتم بها تعويض نجوم السينما في عصر البث الرقمي، وقد تلهم كذلك ممثلين آخرين لاتخاذ موجة من الإجراءات القانونية الجديدة، الذين أصابهم الاستياء من أن أفلامهم لا تعرض حصريا في دور العرض السينمائى.