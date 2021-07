شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية من جيرارد بتلر تتهم صناع فيلم Olympus Has Fallen بـ"الغش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع النجم العالمي جيرارد بتلر، دعوى قضائية ضد صناع فيلم الأكشن Olympus Has Fallen الذي طرح عام 2013 في دور السينما العالمية، مطالباً بتعويض 10 ملايين دولار.

ونقلت صحيفة فاريتي، اتهامات بتلر التي وجهها في الدعوي القضائية واتهم فيها صناع فيلمه Olympus Has Fallen بالتربح والغش وتقليل الإيرادات المحلية والأجنبية بعشرات الملايين من الدولارات.

ولم تكن تلك هى الدعوى القضائية الأولى التي يوجها نجوم هوليوود إلى شركات الإنتاج، فسبق ورفع سكارليت جوهانسون دعوى تعويض قضائية أمس ضد شركة والت ديزني، مدعية أن الإصدار المتزامن لفيلم "Black Widow" على ديزني بلس اقتطع من مشاركتها في شباك التذاكر.

قام بتلر بدور البطولة في دور مايك بانينج في فيلمه Olympus Has Fallen، عميل الخدمة السرية الذي يتعين عليه إنقاذ الرئيس من محتجزي الرهائن، وحقق الفيلم 170 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وأنتج فيلمين تتابعين ناجحين، " London Has Fallen"، وفيلم " Angel Has Fallen".