أزمة جديدة يتعرض لها حمو بيكا مطرب المهرجانات .. اعرف الحكاية

أزمة حمو بيكا فى الإسكندرية

وبدأت الأزمة عندما وضع ضابط إدارة مرور الإسكندرية "الكلابشات" على إطارات سيارة بيكا، فتشاجر مع الضابط، الذي حرّر محضر ضبط مخالَفة لسيارة حمو بيكا بسبب تغيير شكلها الأساسي وانتهاء صلاحية رخصة السير وتركيب زجاج ملون غير مثبّت في الرخصة، و بعد تحرير محضر بالمخالَفة، انصرف حمو بيكا من سراي النيابة بعد دفعه كفالة مالية، وفق (لها).

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خناقة حمو بيكا

وقبل أيام، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمطربَي المهرجانات حمو بيكا ونور التوت وأصدقائهما أثناء دخولهم في شجار جديد مع مجموعة من الشبان، في منطقة الساحل الشمالي عند بوابة مارينا.

معركة تضارب بالأحزمة بين حمو بيكا وعدد من الشباب

وأظهر الفيديو، معركة تضارب بالأحزمة بين حمو بيكا ورفاقه من جهة، وعدد من الشبان من جهة أخرى، في وقت ردّد فيه أحد الشبان أن حمو بيكا يخشى النزول من سيارته حتى لا يتعرّض للضرب.