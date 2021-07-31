شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يحتفل بعيد ميلاده الـ 74 برفقة كلبه وحماره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الممثل العالمى أرنولد شوارزنيجر الاحتفال بعيد ميلاده الـ 74 أمس بطريقة مختلفة بعيدًا عن الطرق المعتادة، حيث أظهر محبته للحيوانات الذى يمتلكها بمنزله في لوس أنجلوس وشارك متابعيه لحظة العد التنازلى للاحتفال بعيد ميلاده برفقة حماره الذى يسميه لولو وكلبه الهندى وفقًا لما ذكره موقع الديلى ميل خلال تقرير حول الممثل الشهير الذى لم يظهر خلال الصور برفقة أيا من أبنائه أو زوجته ليقتصر الاحتفال على الحيوانات الذى يمتلكها.



ارنولد بين الحمار والكلب الهندى

وكان النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر احتفل قبل اسبوع بعيد ميلاد ابنته الصغرى بمجوعة من الصور واللقطات العائلية التي تجمعهما، ونشر أرنولد الصور على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ووجه لها رسالة قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي الصغيرة (شباتزل)! لا أصدق أنك في الثلاثين من عمرك! أنا فخور جدًا بك".

وأضاف نجم الأكشن أرنولد شوارزنيجر، في رسالته: "فخور من عملك الرائع في الأفلام الوثائقية المنيرة إلى العطاء من خلال مساعدة الأولمبياد الخاص على عملك الفني الرائع الذي ينفجر من الماء، لا أستمتع أكثر من التنزه معك، سواء كنا نتدرب معًا أو نسافر حول العالم. ستكونين دائمًا ليو الصغير وأنا أحبك".

ولا يتخلى النجم أرنولد شوارزنيجر عن ممارسة الرياضة رغم تخطى الـ 70 من عمره، حيث يبلغ حاليًا عامه الـ 73 بالتحديد، إلا أنه دائمًا ما يضع الرياضة في المقام الأول عنده، مثلما أكد موقع ديلى ميل، ففور عودته إلى لوس أنجلوس من رحلة إلى مسقط رأسه فى النمسا بصحبة عائلته، ارتبط فيها ببعض الأعمال صمم على الفور أن يظهر في اليوم التالى وهو يقود دراجته بنفسه بصحبة ابنه الأكبر.