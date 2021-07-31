نجم مسلسل ” Prison Break ” يعلن إصابته بالتوحد

كتب امير فتحي في السبت 31 يوليو 2021 02:57 مساءً - أعلن الممثل البريطاني ” وينتورث ميلر ” بطل مسلسل ” Prison Break ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن إصابته بالتوحد .

وتضمن منشور وينتورث ميلر صورة بيضاء كتب في تعليقه عليها : ” مثل الجميع أخذت الحياة فى الحجر الصحى أشياء منى لكن فى العزلة وجدت هدايا غير متوقعة .. يصادف هذا الخريف مرور عام على تلقي تشخيص التوحد غير الرسمي الذى يسبقه تشخيص ذاتي ويتبعه تشخيص رسمي ” .

وتابع : ” لقد كانت عملية طويلة ومعيبة وتحتاج إلى تحديث .. أنا رجل في منتصف العمر وليس بعمر الـ 5 سنوات وأدرك أن الوصول إلى التشخيص هو امتياز لا يتمتع به الكثيرون لكننا يجب أن نقول أنها كانت صدمة وليست مفاجأة .. لا أعرف ما يكفى عن مرض التوحد ويبدو أن هذا هو عملي الآن وكأنه يطور فهمي الذى سيستغرق بعض الوقت ” .

وأضاف ميلر : ” إذا كنت من مصابى هذا المرض أو تريد أن تعرف أكثر عنه يمكننى أن أوجهك إلى مجموعة من الأشخاص الذىن يعرفون أكثر عن هذا المرض حيث يتحدث هؤلاء المبدعون (بعضهم صغار جدًا) عن القضايا ذات الصلة بمعرفة / بطلاقة أكثر مما أستطيع ” .