بالصور .. فاليري أبو شقرا تستقبل طفلتيها التوأم

كتب امير فتحي في السبت 31 يوليو 2021 02:57 مساءً - نشرت الممثلة اللبنانية ” فاليري أبو شقرا ” صورا جديدة لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام معلنة عن ولادتها واستقبالها لطفلتيها التوأم .
وظهرت فاليري أبو شقرا في الصور وهي بالمستشفى جالسة على كرسي وتحتضن مولودتيها .. وكتبت في تعليقها على الصور : ” نعمتين صغيرتين ” .
وتفاعل المتابعون على الصور بشكل كبير والتي نالت إعجاب الكثيرين وتلقت فاليري عدد من التعليقات التي هنأتها على ولادتها .
يُذكر أن فاليري أبو شقرا كانت قد احتفلت بزواجها من رجل الأعمال اللبناني ” زياد عمار ” في شهر أغسطس من العام الماضي .. وأُقيم حفل الزفاف بالصرح البطريركي في بكركي في لبنان .
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