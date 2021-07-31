بالصور .. فاليري أبو شقرا تستقبل طفلتيها التوأم

كتب امير فتحي في السبت 31 يوليو 2021 02:57 مساءً - نشرت الممثلة اللبنانية ” فاليري أبو شقرا ” صورا جديدة لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام معلنة عن ولادتها واستقبالها لطفلتيها التوأم .

وظهرت فاليري أبو شقرا في الصور وهي بالمستشفى جالسة على كرسي وتحتضن مولودتيها .. وكتبت في تعليقها على الصور : ” نعمتين صغيرتين ” .

وتفاعل المتابعون على الصور بشكل كبير والتي نالت إعجاب الكثيرين وتلقت فاليري عدد من التعليقات التي هنأتها على ولادتها .

يُذكر أن فاليري أبو شقرا كانت قد احتفلت بزواجها من رجل الأعمال اللبناني ” زياد عمار ” في شهر أغسطس من العام الماضي .. وأُقيم حفل الزفاف بالصرح البطريركي في بكركي في لبنان .