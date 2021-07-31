كتب امير فتحي في السبت 31 يوليو 2021 02:57 مساءً - بعد تداول أخبار حول دخول الفنانة ” نيللي كريم ” في علاقة عاطفية جديدة واستعدادها للزفاف وذلك بعد مرور 4 أشهر على إنفصالها عن خطيبها رجل الأعمال ” عمر إسلام ” .
خرجت نيللي كريم بتصريحات صحفية لها أكدت من خلالها على صحة الأخبار المتداولة حيث أشارت إلى أنها تعيش قصة حب جديدة وستعلن عن تفاصيلها في وقت قريب .
وأضافت أنه من المقرر إقامة حفل زفافها بعد شهر من الآن والذي سيكون مقتصرا على عقد القرآن في المنزل بحضور جميع الأصدقاء والأهل دون أن تكشف عن هوية العريس .
وتابعت الفنانة نيللي كريم : ” ما يعطلني عن إقامة حفل الزفاف هو التزامي بتصوير عمل فني يجمعني بإياد نصار ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور 4 أشهر على إنفصالها عن خطيبها .. نيللي كريم تعيش قصة حب جديدة وتكشف عن موعد زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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