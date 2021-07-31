كتب امير فتحي في السبت 31 يوليو 2021 02:57 مساءً - أثارت الفنانة ” أيتن عامر ” حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين على خلفية نشرها لمنشور تتحدث من خلاله عن السحر الأسود .
فكتبت أيتن عامر في رسالة غامضة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” دة طلع فى سحر أسود بجد يا جماعة .. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين إيديهم سالمين ” .
وتساءل عدد كبير من المتابعين في تعليقاتهم حول سبب حديث أيتن عامر عن هذا الأمر حيث لم تكشف عن سبب شكواها من السحر الأسود .
كما تحدث البعض حول تجاربهم مع السحر الأسود وغيره من أنواع السحر الأخرى .. وتمنوا السلامة والعافية للفنانة ” أيتن عامر ” وأن تكون بخير ولا يصيبها مكروه .
كانت هذه تفاصيل خبر أيتن عامر : ” طلع فيه سحر أسود بجد “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.