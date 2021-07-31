رحيل الفنانة الكويتية انتصار الشراح بعد صراع مع المرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الفنانة الكويتية القديرة انتصار الشراح، السبت، عن عمر ناهز الـ60 عاما، بعد صراع مع المرض.

وطرقت الراحلة أبواب الساحة الفنية خلال سبعينيات القرن الماضي، وبدأت التمثيل عام 1980 للمرة الأولى في مسلسل "خرج ولم يعد"، بعدها انضمت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان ثاني أعمالها مسرحية (باي باي لندن)، وشاركت بعدها في عشرات الأعمال.

وكانت الشراح قد عانت خلال الأشهر القليلة الماضية من عارض صحي استدعى نقلها إلى أحد مستفيات العاصمة البريطانية لندن، لاستكمال علاجها، ولكن تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير خلال الساعات الماضية، قبل أن تسلم الروح إلى بارئها.