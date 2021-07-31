نيللي كريم تثير فضول جمهورها: "زفافي بعد شهر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الفنانة المصرية نيللي كريم صحة الأخبار المتداولة حول دخولها في قصة حب جديدة، معلنة أن زفافها بعد شهر.

وقالت كريم في تصريحات صحفية: "بالفعل أعيش قصة حب، وسأعلن عن كافة تفاصيلها قريباً".

وأضافت: "سأقيم حفل زفافي قريباً بحضور جميع الأصدقاء والأهل وما يعطلني عن إقامة حفل الزفاف هو التزامي بتصوير عمل فني يجمعني بإياد نصار، وسيقتصر حفل الزفاف على إقامة عقد قران في المنزل وسيكون بعد شهر من الآن".



يذكر أن نيللي كريم انتهت من تصوير دورها في فيلم "200 جنيه" ويضم عدد كبير من النجوم، منهم إسعاد يونس وأحمد السعدني وهاني رمزي وعمرو عبد الجليل، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.



وكانت آخر أعمالها على شاشة التليفزيون مسلسل "ضد الكسر" مع محمد فراج، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، لقاء الخميسي، تارا عماد، حمزة العيلي، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب.

