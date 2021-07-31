مداهمة مصنع متفجرات.. القوات اليمنية تدك أوكار الإرهاب في عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عملية نوعية، ضبطت السلطات الأمنية اليمنية معملا لصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة في مديرية دار سعد شمال مدينة عدن جنوبي البلاد.

وأكد المكتب الإعلامي لإدارة أمن محافظة لحج (جنوب)، أن وحداتٍ من مكافحة الإرهاب داهمت، فجر اليوم السبت، معملا لتجهيز العبوات والمفخخات المتفجرة بمنطقة البساتين في مديرية دار سعد.

وقال المكتب الإعلامي لإدارة أمن لحج، في بيان طالعته ”الخليج 365”، إن المعمل هو عبارة عن منزلٍ لأحد المطلوبين الأمنيين في منطقة البساتين.





وأوضح أن عملية الضبط والمداهمة الأمنية جاءت نتيجة ثمرة جهود طويلة من التنسيق المشترك بين إدارة أمن عدن ومدير قوات مكافحة الإرهاب اللواء شلال شائع.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن القوات الأمنية تلقت توجيهات من مدير أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد، وبناءً عليها تم تنفيذ العملية الأمنية النوعية.





وأضاف أن عملية المداهمة نجحت في القبض على ثلاثة أفراد من المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية، كانوا متواجدين لحظة المداهمة في المركز الخاص (المنزل) لتجهيز وصناعة العبوات والمفخخات بمنطقة البساتين في عدن.

ولفت المكتب إلى أن قوات مكافحة الإرهاب نفذت هذه العملية بعد ورود “معلومات استخباراتية” تكشف تواجد عناصر مطلوبة للجهات الأمنية، تقوم بتحركات مشبوهة.

وأشار إلى فتح تحقيق واسع مع المطلوبين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وعددهم ثلاثة أفراد؛ لمعرفة مزيد من ملابسات القضية.

وسبق أن نفذت قوات الأمن في محافظة لحج عمليات أمنية ومداهمات واعتقالات في مناطق تقع ضمن النطاق الإداري لمحافظة عدن.

وتقع محافظة لحج إلى الشمال من محافظة عدن، وتجاورها إداريًا، خاصة مديرية دار سعد التي تتداخل مع بعض مناطق لحج، كما تشبهها جغرافيا.

ويأتي ذلك ضمن التنسيق الأمني عالي المستوى للقوات الأمنية في محافظات جنوب اليمن، بين إدارات الأمن وألوية الدعم والإسناد، بالإضافة إلى قوات الحزام الأمني.

وتتواصل في محافظتي عدن ولحج حملة أمنية انطلقت قبل نحو شهر، وتستهدف منع حمل السلاح، وضبط المظاهر السلبية، ومنع سير المركبات المخالفة وغير المرقمة.

كما تشمل الحملة الأمنية رصد تحركات التنظيمات والجماعات المتطرفة في محافظات عدن ولحج، وضبط عناصرها ومداهمة أوكارها؛ منعًا لتنفيذ عمليات إرهابية.

وشهدت الأيام الماضية تكثيفًا لتواجد الدوريات الأمنية وانتشارًا أمنيًا، خاصة في مدينة عدن، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى، وذلك بهدف حفظ الأمن والسكينة العامة، وتوفير أجواء مناسبة للمواطنين لقضاء الإجازة.