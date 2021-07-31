شكرا لقرائتكم خبر عن جوليا روبرتس مع زوجها بعد احتفالهما بمرور 19 عام على زوجهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن جوليا روبرتس وزوجها لا يزال يستمتعا برومانسية علاقتهما رغم مرور 19 عام على زواجهما، مثلما ظهر خلال الصور التي تم رصدها للثنائى معاً وفقاً لموقع الديلى ميل حينما كانا يسيرا بشوارع مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، حيث أضاف تقرير الديلى ميل أن الثنائى الذى احتفل بمرور 19 عام على الزواج في وقت سابق من الشهر الجارى، كانا في منتهى الرومانسية وهما ممسكان يد بعضهما أثناء سيرهما.

جوليا روبرتس مع زوجها

كما أضاف التقرير أن جوليا روبرتس وزوجها المصور السينمائى داني مودر يعدا من أنجح العلاقات في عالم هوليود لما يمتازا به من بساطة وتفاهم كبير انعكس على تلك العلاقة التي لم تتأثر طيلة الـ 19 عام الماضية، وقد شوهد الزوجان في نزهة مع كلابهما.

جوليا وزوجها

من ناحية أخرى سبق وتم الإعلان عن موعد عرض الفيلم الجديد Ticket to Paradise ، وهو فيلم كوميدي رومانسي بطولة النجمين جوليا روبرتس وجورج كلوني ، ومن المقرر عرضه فى دور السينما في خريف عام 2022، وحددت Universal Pictures 30 سبتمبر 2022 موعد اصداره، وفقًا لـ Variety.

وكان قد بدأ النجمان جورج كلونى وجوليا روبرتس تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد Ticket to Paradise، حيث أعلن بول فليتشر الوزير الفيدرالي الأسترالي للاتصالات والفنون، عن التصوير في كوينزلاند، وقال إن الإنتاج سيحصل على منحة قدرها 6.4 مليون دولار إسترالي أي (4.92 مليون دولار)، وقد يكون مؤهلاً أيضًا لتلقى تمويل من الحزمة الإستراتيجية لجذب الإنتاج في كوينزلاند.

وتم الكشف عن فيلم Ticket to Paradise منذ شهرين تقريبا، ويعود الثنائى جورج كلونى وجوليا روبرتس الذى حقق نجاحاً كبيراً بواحد من أفضل بتاريخ السينما العالمية Ocean’s Eleven، وتم عرضه فى 2001 بداية الألفية الجديدة وحقق وقتها نجاحاً كبيراً أثناء عرضه.