شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تكشف كواليس أغنية "ارقص".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المغنية اللبنانية نوال الزغبى، عن كواليس أغنيتها الجديدة "ارقص"، حيث ظهرت نوال بفستان من اللون الأخضر متدلى منه "شراشيب" جعلت إطلالتها تبدو كنجمة في السماء.

ونشرت نوال مجموعة صور لها أثناء تصوير الكليب وعلقت عليها، "كملت الحته الناقصة هات ايدك حلي الرقصة"، كما نشرت فيديو وعلقت عليه، "صباح الخير من كواليس تصوير أغنية ارقص".



نوال الزغبي في كواليس اغنية ارقص (1)



نوال الزغبي في كواليس اغنية ارقص (2)



نوال الزغبي في كواليس اغنية ارقص (3)

وطرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى اغنية "ارقص" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد وميكس وماستر نور الأسعد وتقول كلمات الأغنية :

قلبى بيرقص على دقاته

حبك غير كل حياته

كملت الحتة الناقصة

هات ايدك حلّي الرقصة

"ارقص ارقص ارقص"

ارقص على قلبي ودقو

واللي يغيروا منا يطقو

نسهر نتجنن على كيفنا

ولا ناس ولا دنيا تكتفنا

واللي بعينه بيحسدنا

يتشطر و يقلدنا

"ارقص ارقص ارقص"

انا وانت ومش شايفين غيرنا

شايلين الناس من تفكيرنا

وانا جنبك بنسى الدنيا

مش هبعد عنك ثانية

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبى قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" عن اسم الألبوم وهو “عكس الطبيعة"، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتان باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.