شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى حفلا غنائيا في ولاية كاليفورنيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب إيهاب توفيق، مساء اليوم السبت، حفلا غنائيا في لواية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية، وسيقدم خلالها باقة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية احتفالا بموسم الصيف.

وطرح المطرب إيهاب توفيق مؤخرا أغنية جمعته بأصدقائه من نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام، التى تحمل اسم "زحمة الأيام"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من اخراج ياسين حسن.

وتحمل أغنية "زحمة الأيام" فى مغزاها الكثير من المعانى الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تلمس كل شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التى تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعرى.

وطرح إيهاب توفيق منذ فترة أغنية "هي دنيا"، ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل والكليب إخراج متيم السراج، وتقول كلمات الأغنية: "هي هي دنيا واحنا عايشينها، يبقى يالا ناخد حقنا منها، ليه بنحسبها وإحنا هنسيبها يبقى نكسبها ونعيشلنا يومين، كل يوم بنعيش خايلة كدابة يعنى في ومفيش هي متسابة".