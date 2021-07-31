نبيل الحلفاوي تعليقا على أداء المنتخب الأولمبي أمام البرازيل: "كده مش هينفع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علّق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء المنتخب الأولمبي، في مباراته أمام البرازيل، المُقامة ضمن أولمبياد طوكيو "اليابان"، في الوقت الحالي، وتتقدم فيها البرازيل بهدف مقابل لا شيء حتى الآن.

وكتب الحلفاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير "تويتر": "‏لأ لأ.. كده مش هينفع. لو زعق لنا نبي.. أقصى الآمال ضربات جزاء".

يُذكر أن المنتخب الأولمبي لعب 3 مباريات، في مشواره الأولمبي، وتعادل مع إسبانيا وخسر من الارجنتين وفاز على استراليا، وتمكن من الصعود لدور الثمانية.